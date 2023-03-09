اليوم السابع
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الخميس، 09 مارس 2023 03:19 ص
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تعرف على عدد منافذ بيع السلع الغذائية بوزارة الزراعة وأماكنها

الخميس، 09 مارس 2023 03:00 ص
تعرف على عدد منافذ بيع السلع الغذائية بوزارة الزراعة وأماكنها صورة ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى فى المحافظات بلغ 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا. 
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
 
1- تطرح الوزارة لحوم بلدى سعر الكيلو 180 جنيها.
 
2- يتم عرض بيع الخضروات والسلع الأساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بأنواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم بتخفيض 25%.
 
3- منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين.
 
4- توجد منافذ فى محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.
 

منافذ الزراعة

لحوم وزارة الزراعة

اسعار البيض

بيض المائدة

اللحوم



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