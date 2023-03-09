اليوم السابع
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تعرف على أهداف إنشاء القطار الكهربائى السريع

الخميس، 09 مارس 2023 05:00 ص
تعرف على أهداف إنشاء القطار الكهربائى السريع القطار الكهربائي - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع القطار السريع وذلك على 3 خطوط بأطوال تصل إلى 2000 كم وتربط جميع المدن المصرية، ونعرض فى النقاط التالية اهم التفاصيل والاهداف من انشاء القطار الكهربائى السريع. 
 
- يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي. 
 
الخط الثانى للقطار السريع يؤدى إلى خلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى 
 
 - ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير) .
 
-ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة فى الصعيد ( غرب المنيا - توشكي - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير .
 
-الربط بين المناطق السياحية ( تشجيع سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة 
 
– خدمة السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة بالتكامل مع الخط الثالث. 
 
- التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط .- الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية .
 
- خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة - الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بمناطق التصنيع وموانئ التصدير .
 
-توفير الآف من فرص العمل سواء اثناء تنفيذه او بعد تشغيله بكافة المحافظات التى يمر بها
 

النقل

القطار الكهربائي السريع

الخط الثاني للقطار السريع

القطار السريع



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