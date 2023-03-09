تحريات لكشف ملابسات مقتل ربة منزل فى الهرم

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها فى الهرم، والاشتباه فى زوجها بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها فى الهرم، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجنى عليها تعرضت للخنق، والاشتباه فى زوجها بخنقها، بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.