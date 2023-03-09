اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مقتل ربة منزل فى الهرم

الخميس، 09 مارس 2023 02:50 م
تحريات لكشف ملابسات مقتل ربة منزل فى الهرم متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها فى الهرم، والاشتباه فى زوجها بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها فى الهرم، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجنى عليها تعرضت للخنق، والاشتباه فى زوجها بخنقها، بسبب خلافات أسرية. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 


قتل زوجته

قتل زوجة

الهرم

امن الجيزة



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