تحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم.. تعرف على فوائد الجبن القريش

كتبت فاطمة ياسر

الجبن القريش من أنواع الأجبان الطبيعية الخالية من المواد الحافظة، وذات مذاق خاص ومميز، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وهذا يجعلها تقدم له العديد من الفوائد الصحية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline، فإن الجبن القريش تتكون من نسب كبيرة من الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، والحماية من هشاشة العظام، كما أنها تساعد على تنظيم ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب، وأيضا تحمى الغدة الدرقية من التعرض لأى مضاعفات.



فوائد الجبن القريش..



- مفيدة لمرضى السكر

تناولاها يحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، فهى تعد من النواع الأجبان الصحية لمرضى السكر فالجبن القريش لها تأثير محدود على مستويات الجلوكوز فى الدم، لذا تناولها يعد صحيا ولا يسبب أى ضرر.



- تحافظ على صحة العضلات والعظام لأن الجبن القريش غنية بنسبة عالية من الكالسوم، فهذا يجعلها من أنواع الأجبان التى تحمى صحة العظام، والعضلات، ولذا تناولك لها يعد مهم وصحى، فتناولك لها قبل النوم يجعلك تحصلين على جودة عضلية أفضل وتمثيل غذائى أعلى. - مهمة لصحة البشرة لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المميزة، فهذا يجعلها من أنواع الأجبان التي تحمي البشرة من ظهور التجاعيد، وحب الشباب، والهالات السوداء، ولذا تناولك لها يعد حيلة رائعة. لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المميزة، فهذا يجعلها من أنواع الأجبان التي تحمي البشرة من ظهور التجاعيد، وحب الشباب، والهالات السوداء، ولذا تناولك لها يعد حيلة رائعة.