تجديد حبس سائق أشعل النار بزميله لخلاف على أولوية تحميل الركاب بأرمنت 15 يوما

الأقصر – أحمد مرعى

شهد موقف سيارات الأجرة بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مشاجرة بين سائقين لخلاف بينهما على أولوية ركوب الجمهور من الموقف، مما أسفر عن قيام سائق بإحضار مادة سريعة الاشتعال وأشعل النار فى السائق الآخر، وتم ضبطه واعترف بالواقعة وحبسه، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة أرمنت تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق فى الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بوقوع مشاجرة منذ عدة أيام داخل موقف سيارات الأجرة بمدينة أرمنت، للخلاف على أولوية تحميل الركاب، وذلك بين سائق أحدهما يدعى "حمدان.ا" والآخر يدعى "حسين.ب" وتطورت المشاجرة إلى قيام الأول بإشعال النار فى زميله السائق وهرب من الموقف، وتم نقل السائق المصاب لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وحدثت حروق من الدرجة الثالثة فى الوجه والبطن، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم فى المشاجرة.

وعقب وقوع المشاجرة ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج، قام المتهم بالواقعة بتسليم نفسه لرجال الشرطة بمركز شرطة أرمنت غرب الأقصر، واعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام، وبعرضه على قاضى المعارضات بمحكمة أرمنت قرر تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالواقعة.

وكان قد لقى مواطن مصرعه فى حادث اصطدام دراجة بخارية به على طريق قرية الجرف بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وأصيب 3 آخرين كانوا يستقلون الدراجة البخارية، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، كما تم على الفور نقل المصابين الثلاثة لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الحادث بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بمواطن على طريق قرية الجرف بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرعه على الفور وأصيب 3 آخرين كانوا يستقلون الدراجة البخارية، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، كما تم على الفور نقل المصابين الثلاثة لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.