انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق دار المسنين بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

ناظرت جهات التحقيق المختصة ضحايا حريق نشب داخل دار للمسنيين فى منطقة مصر الجديدة، وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير عن الوفاة وأسبابها وصرحت بدفن الجثث.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية فى حريق دار للمسنيين فى منطقة مصر الجديدة، لبيان وجود شبة جنائية وراء الحادث من عدمه وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائى لفحص الحريق وإعداد تقرير فنى عن أسبابه وملابساته وبدايته ونهايته والعوامل التى ساعدت على الاشتعال.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ 4 مصابين فى الحريق تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومن المقرر أن تستمع النيابة لعدد من العاملين والمسئولين عن دار للمسنيين فى منطقة مصر الجديدة.

وكان 3 سيدات ومسن لقو مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر نشوب حريق داخل دار للمسنيين فى منطقة مصر الجديدة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين مصرع 3 سيدات ورجل وإصابة 4 آخرين و نقلو الى المستشفى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.