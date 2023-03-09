اليوم العالمى للمرأة.. نصائح لتحسين الصحة النفسية للنساء

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم باليوم العالمى للمرأة فى 8 مارس من كل عام، وتميل النساء إلى إعطاء الأولوية لكل شىء على صحتهن النفسية وهو ضار للغاية، لذا فى هذا التقرير نقدم نصائح لتحسين الصحة النفسية للنساء، بحسب موقع "Health".

من المهم إعطاء الأولوية لصحتك النفسية وعدم إهمالها، لأنها قد تؤدى إلى العديد من المضاعفات.

نصائح للتعرف على مشاكل الصحة النفسية لدى النساء ومعالجتها..

إليك كيفية ترتيب أولويات صحتك العقلية لتجنب المشكلات ومعالجتها قبل فوات الأوان

1- التعرف على الأنماط السلوكية

عادة ما ترى النساء من حولك يعتنين بالآخرين منذ سن مبكرة، والتى غالبًا ما تكون لها الأسبقية على احتياجاتهن الخاصة.

بالنظر إلى أن الكثير يتم تعلمه من خلال مراقبة بيئتك، فإن هذا النمط السلوكي يضبط "الذات" بطريقة تقلل من اهتمامات الفرد، سواء في الحياة اليومية أو فيما يتعلق بالأهداف الأكبر، ومن المهم أن تدرك هذا وأن تبدأ بخطوات صغيرة لتحديد الخيارات لرفاهيتك.

2- اعترفى احتياجاتك

قد تؤدى المسئوليات المتعددة مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية والأسرة والعمل إلى ترك مساحة صغيرة للاعتراف باحتياجاتك، ومع ذلك فإن الشعور بالذنب فى عدم القيام بما يكفى أو أخذ إجازة لنفسك قد يستهلكك وهذا يمكن أن يؤدى إلى ضغوط جسدية ونفسية ويمكن أن يجعلك تشعرين بالإرهاق تأكدى من التوقف مؤقتًا للتفكير فى مشاعرك، أثناء إدارة الأدوار الخاصة بك، من المهم بنفس القدر الاعتراف باحتياجاتك الفردية ولا تترددى فى طلب الدعم عندما تحتاجينه.

3- الامتناع عن استيعاب الأفكار النمطية

التكيف الاجتماعى لمعظم النساء الذى يأتى من خلال الأسرة والمجتمع والإعلام يدور حول المثالية، الصورة المثالية للذات أو الجسد غالبًا ما يتم تعزيزه من خلال المحادثات أو من خلال إنشاء معايير جمال غير واقعية، والتى تستمر فى إدامة الصور النمطية لما هو مرغوب فيه أو متوقع.

وغالبًا ما يشكل هذا تقديرًا للذات يشعر دائمًا بأنه "ليس جيدًا بما فيه الكفاية"، وعلى الرغم من تقديم أفضل ما لديك واتخاذ الخيارات الصحيحة فإن "الشك الكامن فى النفس لا يسمح لك بالشعور بالثقة والبدء فى التأثير على صحتك العقلية. قومي بتقييم جهودك وتعرفي على نقاط قوتك وابتعدي عن الحكم وادعمي نفسك بكل ما تفعله.

4- حددى أولوياتك واستثمرى فى صحتك

ثقفى نفسك بالمعلومات الصحيحة عندما يتعلق الأمر بصحتك الجسدية والعقلية، اتخذى تدابير فعالة للاستثمار فيها من خلال التعرف على العلامات، وضمان الفحوصات المنتظمة، وتطوير العادات التي تتوافق مع رفاهيتك.

ممارسة الرياضة البدنية والسعي وراء الاهتمامات وقضاء الوقت مع أحبائهم، والحفاظ على النوم الكافى، وطلب المساعدة عند الحاجة، كلها أمور ضرورية للصحة العقلية الإيجابية.