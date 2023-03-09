جاء ذلك خلال وزيرة المالية التونسية سهام البوغديرى نميصة، مع سفير الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية التونسية الأربعاء.

وأكدت الوزيرة التونسية والسفير الأمريكي، عراقة العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى تعزيزها في المرحلة القادمة في ظل أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى تطور التعاون الثنائي، والإمكانيات المتاحة لتعزيزه وتنوعه في المرحلة القادمة، خاصة على مستوى التعاون المالي والفني والدعم لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.

واستعرضت الوزيرة التونسية، أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها بلادها نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، مبرزة أهم الاجراءات التي تم إقرارها والعمل عليها في الوقت الراهن من أجل دفع النموّ وخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والأجنبي مع المحافظة على توازنات الماليّة العموميّة.