الناتو يؤكد أهمية التعاون الوثيق مع شركاء مثل أيرلندا

أ ش أ

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ميرتشيا جيوانا أهمية شراكة الحلف مع أيرلندا وتعزيز قدرتها على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات العالمية المختلفة.



وأوضح جيوانا - في ملاحظات أرسلها عبر الإنترنت لمعهد الشئون الدولية والأوروبية، وفقًا لبيان الناتو اليوم الأربعاء أهمية ضمان مشاركة أيرلندا في بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعزيز إمكانياتها للعمل المشترك مع القوى الأخرى.



وأضاف أن أيرلندا، بصفتها دولة ذات اقتصاد متقدم قائم على المعرفة كما أنها تتمتع بازدهار التكنولوجيا والأدوية والقطاعات المالية، فإن تعزيز قوتها سيكون أمرًا بالغ الأهمية خلال السنوات المقبلة.



وأشار إلى تعاون أيرلندا مع الناتو بطرق عديدة على مر السنين، بما يشمل مهام وعمليات الناتو في البوسنة وأفغانستان وكوسوفو، مشددًا على أنهما يتعاونان سويًا للنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن.



وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال نائب الأمين العام: "إن أوكرانيا دولة مستقلة وذات سيادة، والهجوم عليها من جانب الرئيس فلاديمير بوتين يعتبر بمثابة هجومًا "على النظام العالمي القائم على القواعد".



وأضاف: أنه يجب علينا دعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر وبأي شكل حتى تحقق النصر، وفي نفس الوقت، يجب على الحلفاء مواصلة تعزيز سبل الردع والدفاع لدى حلف الناتو.



يذكر أن أيرلندا وحلف الناتو يتمتعان بعلاقة رسمية منذ عام 1999، وذلك عندما انضمت أيرلندا كعضو ببرنامج الناتو للشراكة من أجل السلام، ووقعت على مجلس الشراكة الأوروبية الأطلنطية التابع للناتو إلا أن أيرلندا لم تسع حتى الآن للانضمام كعضو كامل في الناتو بسبب سياستها التقليدية المتمثلة في الحياد العسكري.