اليوم السابع
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النائب العام الفلسطينى يلتقى السفير المصرى فى رام الله

الخميس، 09 مارس 2023 08:32 م
النائب العام الفلسطينى يلتقى السفير المصرى فى رام الله السفير إيهاب سليمان والمستشار أكرم الخطيب
كتب أحمد جمعة

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التقى النائب العام الفلسطينى المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، فى مكتب السفير المصرى لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتعاون القضائي بين البلدين .
 
وخلال اللقاء رحب النائب العام بالسفير المصرى، وأكد على العلاقة التاريخية مع جمهورية مصر العربية في مجال تبادل الخبرات والتعاون القضائي المشترك، مقدماً له موجزاً عن أولويات النيابة العامة التطويرية والرامية لتعزيز سيادة القانون وصون الحقوق وحماية الحريات.
 
من جانبه، شكر السفير المصري خلال اللقاء النائب العام الفلسطينى على حسن الاستقبال، وأكد على استعدادهم  الدائم لتبادل الخبرات والتعاون المشترك مع النيابة العامة الفلسطينية في مختلف مجالات العمل القانونى.

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