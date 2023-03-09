اليوم السابع
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بعد انقطاع استمر 3 سنوات..

المسجد الكبير بالكويت يستعد لاستقبال المصلين فى صلاة القيام طوال رمضان

الخميس، 09 مارس 2023 01:48 م
المسجد الكبير بالكويت يستعد لاستقبال المصلين فى صلاة القيام طوال رمضان المسجد الكبير بالكويت
إيمان حنا

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أعلن مدير إدارة مسجد الدولة الكبير فى الكويت علي شداد، عن استقبال المصلين في صلاة القيام طوال ليالي شهر رمضان، وذلك لأول مرة بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب أعمال الصيانة. وفق"القبس".

وأشار شداد إلى اكتمال تجهيزات مرافق المسجد، وأُنجزت أعمال الصيانة، وسيستقبل المسجد قرابة 45 ألف مصلٍ.

ولفت إلى أن 21 جهة حكومية ستتعاون وتتشارك في تنظيم دخول وخروج المصلين، وتوفير كل سبل الراحة لهم وإبعاد كل ما يعكر صفو الأجواء الإيمانية.

ولفت إلى توزيع 9 قراء على جدول صلوات القيام، وتم تشكيل فريق للنقل التلفزيوني للصلوات، موضحاً أن صلاة التراويح في المسجد الكبير هذا العام ستكون في حرم المسجد والذي سيتسع لنحو 8 آلاف مصلٍ، منوهاً باعتماد 7 قراء كويتيين جدد.

 

 

 

 

 


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