وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال حول احتمال مشاركة رجل أعمال موالى لأوكرانيا فى الهجمات الإرهابية على التيار الشمالى - "من الصعب تصديق هذه الفرضية، إنها مهمة صعبة جداً، والتي على الأرجح يمكن أن تقدر عليها أجهزة استخبارات حكومية مدربة تدريبا جيداً".

يُذكر أن صحيفة "تسايت" الألمانية أعلنت في وقت سابق أن المحققين الألمان تعرفوا على السفينة، التي اُرتكبت من على متنها عملية تخريب "التيار الشمالى"، مشيرة إلى أن هذه السفينة تعود لشركة مملوكة لأوكرانيين.