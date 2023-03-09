"القومى لرعاية أسر الشهداء": القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية الأكثر تسجيلا

كتبت منال العيسوي

أكد اللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن المحافظات الأكثر تسجيلاً لأسر الشهداء والمصابين، هى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية)، بناء على قاعدة البيانات التى تم إنشاؤها لحصر أعداد المصابين والشهداء بالمحافظات.

وأوضح الخطيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء 9 مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية، للتواصل واستقبال وتقديم خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، من أجل توفير مشقة وعناء السفر للقاهرة لمقر الخدمات فى السيدة زينب.

وأشار الخطيب إلى نوعية الأوراق والمستندات المطلوبة لضم الشهيد أو المصاب، فبالنسبة للمصاب، يتم تقديم أصل تقرير طبى من مستشفى حكومي بتاريخ الحدث، إضافة إلى تقديم أصل شهادة النيابة وأصل تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة ، وكذلك أصل تقرير طبي شرعى، وصورة الرقم القومى وشهادة الميلاد، وفيش جنائي موجه للمجلس، أما بالنسبة للشهيد، فتقدم الأسرة أصل تقرير طبى حكومي بتاريخ الحدث، و أصل شهادة الوفاة، و أصل شهادة النيابة، و أصل تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة، وأصل تقرير طبي شرعي، وأصل إعلام وراثة، و صورة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

جدير بالذكر أن المجلس أعد قاعدة بيانات للشهداء والمصابين وصل عددهم إلى ما يقرب من 843 شهيدا وحوالى 5372 مصابا و59 مصاب عجز كلي، وجميعهم مستفيدين من خدمات المجلس حيث وصل عدد المستفيدين حوالى 7682 مستفيدا.