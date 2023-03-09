اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في العمرانية

الخميس، 09 مارس 2023 02:57 م
القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في العمرانية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في العمرانية، حيث نشبت بينهما مشاجرة أدت إلى مقتل المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة ومقتل شخص في العمرانية. 
 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما. 
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

قتل شاب

مشاجرة بالعمرانية

امن الجيزة

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