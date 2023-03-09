اليوم السابع
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الخميس، 09 مارس 2023 01:00 ص
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الصدف أحدث ابتكارات الدمايطة لصناعة الفانوس الخشبى فى رمضان.. صور

الخميس، 09 مارس 2023 01:00 ص
الصدف أحدث ابتكارات الدمايطة لصناعة الفانوس الخشبى فى رمضان.. صور فوانيس رمضان
دمياط - هيثم مراد

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استعد صناع الأنتيكات الخشبية داخل محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان على طريقتهم الخاصة، وذلك عقب قيامهم بصناعة الفانوس الخشبى، لكن تلك المرة بأشكال مختلفة.

وحاول صناع الأنتيكات فى دمياط إضافة بعض الأشكال الجديدة هذا العام، أيضا قاموا باستخدام بعض الخامات الأخرى المساعدة للأخشاب ليظهر شكل جمالى استطاع حجز مكانه فى أسواق العالم.

التقى "اليوم السابع" بالشاب عبد الحميد أحد صناع الأنتيك داخل محافظة دمياط، والذى بدأ فى شرح تفاصيل صناعة الفانوس الخشبى قائلا: "السنة دى حاولنا نطور فى فكرته، لازم نقدم حاجة جديدة عشان يفضل المنتج مطلوب"، واستكمل الحديث قائلا: "قمنا بإدخال طباعة الليزر بشكل مختلف ها العام، أيضا استخدمنا خامات الإكريليك بجانب الاخشاب كل هذه الإضافات منحتنا فرصة متميزة للاستمرار فى المنافسة بين أسواق العالم هذا العام".

واستكمل عبد الحميد حديثه: "هذا العام كان من الضرورى تقديم شىء مميز مختلف عن الأعوام السابقة، قدمنا ثلاث أفكار بعد تطويرها ونجحنا فى تسويقها داخل وخارج مصر.. فانوس الصدف الخشبي، وفانوس الخيامية والهلال المضىء جميعها أفكار حققت نجاحا كبيرا فى السوق هذا العام".

وأكد صانع الأنتيكات الخشبية قائلا: "حافظنا على توازن الصناعة والأسعار، قدمنا منتجاتنا بأسعار مناسبة هذا العام، نجحنا  فى إبقاء المنتج داخل المنافسة العالمية بسبب أسعاره أيضا فكانت هذه ميزة تنافسية تمكنا من خلالها دخول أسواق عديدة" وأوضح قائلا: "الفانوس يبدأ سعره من اول جنيه واحد، قدرنا نفرح الجميع".

واختتم "عبد الحميد" حديثه "صنايعية دمياط عبروا عن أنفسهم هذا العام بشكل كبير، نجحوا فى تقديم منتج متميز بسعر مناسب، والأهم قدروا يكملوا بصناعتهم فى منافسة أسواق الغرب".

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فانوس رمضان

اخبار محافظة دمياط

الفانوس الخشب

صناع الانتيكات

محافظ دمياط



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