اليوم السابع
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"الصحة" توجة رسالة صادمة للمدخنين: يقضى على الحياة

الخميس، 09 مارس 2023 09:55 ص
"الصحة" توجة رسالة صادمة للمدخنين: يقضى على الحياة إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين يقضى على حياة المدخنين، وتابعت: الغالبية العظمى من الأشخاص المصابين بداء الانسداد الرئوى المزمن يكون بسبب تدخين السجائر لفترات طويلة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 2000 شخصًا ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.

إنفوجراف
إنفوجراف

الصحة

الانسداد الرئوى

صحة الرئة

التدخين



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