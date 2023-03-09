السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل

بنى سويف هانى فتحى

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك فى حضور المهندس ناصر النحوى مدير المشروع.

وخلال الزيارة تفقد السكرتير العام المساعد، سير العمل بمحطة السادات والمزرعة، والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور التى تتم عبر منافذ البيع بالمحطة، مطمئنا على انتظام العمل بالمنفذ الذي يشهد إقبالاً من المواطنين لشراء وتوفير احتياجاتهم، من تلك السلعة الاستراتيجية، ما يساهم فى ضبط الأسعار بالسوق المحلى بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة السادات لإنتاج البيض مقامة على مساحة 140 ألف متر، وتتكون من 9 عنابر متفاوتة الحجم والإنتاجية، وتم تطوير عنبر منها بطاقة إجمالية 30 مليون بيضة سنوياً بواقع (15 مليون للمشروع الألمانى، و15 مليون للمشروع المجرى)، فيما يبلغ عدد المنافذ بالمحطة 3 منافذ للبيع.