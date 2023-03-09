السجن المشدد 15 عاما لمتهم بقتل صديقه لخلاف على توزيع المسروقات

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بقتل صديقه لخلاف على المسروقات فيما بينهما، بالسجن المشدد 15 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومعتز مدحت.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1293 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم في يوم 15 مايو بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق الإصرار أو ترصد بأنه على أثر خلاف فيما بينهما حول تقسيم مبلغ مالي متحصل من جريمة سرقة، حيث أمسك المتهم سلاحًا أبيض "سكين"، ووجه به طعنة استقرت بالعنق قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال.