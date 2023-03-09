الرقابة الصحية: بدون تطبيق معايير الجودة تظل الخدمة الصحية "عشوائية"

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة في تسجيل واعتماد المنشآت الصحية للإسراع والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد الاستيعاب اللازم لأبعاد تطبيق التجربة في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بالتعاون والتنسيق التام بين هيئات المنظومة الثلاث تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمته التي شارك بها في حفل تكريم الفائزين بالمرحلة الثانية من مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن مشاركة هيئة الاعتماد والرقابة في الاحتفالية تأتي في إطار نشر ثقافة الجودة في المنشآت الصحية كهدف استراتيجي أساسي حيث يعد تطبيق معايير الاعتماد الوطنية، الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من "الاسكوا"، الضمان لتحقيق خدمة صحية آمنة وفعالة، لافتا إلى ما تثبته الخبرة الإدارية العملية في مجال الصحة من الاحتياج الأساسي لثقافة وأدوات الجودة التي بدونها تظل الخدمة الصحية والممارسات الطبية اليومية "عشوائية"، وأن معايير الجودة هي الأداة الوحيدة التي تسمح بقياس أبعاد الخدمة الصحية وتحسينها وغيابها يمثل تهديدا حقيقيا لسلامة المريض، وهدرا غير محتمل في الموارد، فضلا عن زيادة في نسبة المضاعفات والوفيات.