الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أمهات شهداء "مثلث القيادة"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورا تذكارية مع أمهات بأمهات شهداء مثلث القيادة وهم: " الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقف لتقديم التحية إلى شهداء مثلث القيادة، وهم: الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة، حامل العلم.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 37 بمناسبة يوم الشهيد.