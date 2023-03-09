اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أمهات شهداء "مثلث القيادة"

الخميس، 09 مارس 2023 10:56 ص
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أمهات شهداء "مثلث القيادة" الرئيس السيسى مع أمهات شهداء مثلث القيادة
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورا تذكارية مع أمهات بأمهات شهداء مثلث القيادة وهم: " الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وقف لتقديم التحية إلى شهداء مثلث القيادة، وهم: الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة، حامل العلم.
 
 
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 37 بمناسبة يوم الشهيد.
 

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الندوة التثقيفية يوم الشهيد

يوم الشهيد

القوات المسلحة



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يقف لتقديم التحية إلى أمهات شهداء "مثلث القيادة"

الخميس، 09 مارس 2023 10:54 ص

الرئيس السيسي يشاهد عرضا فنيا بعنوان "مثلث القيادة" عن تضحيات الشهداء

الخميس، 09 مارس 2023 10:41 ص

الرئيس السيسي يقف لتحية الشهداء خلال فعاليات الندوة التثقيفية

الخميس، 09 مارس 2023 10:30 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "رموز خالدة" عن الشهداء

الخميس، 09 مارس 2023 10:12 ص

بدء فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس السيسى

الخميس، 09 مارس 2023 10:01 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة