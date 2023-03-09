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الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء والمصابين من سيناء خلال الندوة التثقيفية

الخميس، 09 مارس 2023 01:08 م
الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء والمصابين من سيناء خلال الندوة التثقيفية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء والمصابين من سيناء، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 بمناسبة يوم الشهيد.
 
وكرم الرئيس السيسي: 
المصاب- سمير محمد سالم سليمان 
اسم الشهيد – علي سليمان محمود حسن وتسلم التكريم زوجته وأبنائه.
 
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
 
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.
 
 

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القوات المسلحة



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