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الرئيس السيسي يقف لتقديم التحية إلى أمهات شهداء "مثلث القيادة"

الخميس، 09 مارس 2023 10:54 ص
الرئيس السيسي يقف لتقديم التحية إلى أمهات شهداء "مثلث القيادة" أمهات شهداء مثلث القيادة
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم التحية إلى شهداء مثلث القيادة، وهم: الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة، حامل العلم.
 
شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا فنيا بعنوان: "مثلث القيادة"، للحديث عن تضحيات الشهداء. 
 
وتحدث العرض الفني عن بطولات وتضحيات، الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة، حامل العلم.
 
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
 
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.
 
 

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يوم الشهيد

القوات المسلحة



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