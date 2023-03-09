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الرئيس السيسي يشاهد فقرات فنية وغنائية وطنية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الخميس، 09 مارس 2023 12:25 م
الرئيس السيسي يشاهد فقرات فنية وغنائية وطنية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة جانب من الفقرة
إبراهيم حسان

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عرضت الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، فقرة فنية غنائية في حب وعشق الوطن، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدمت كل من سارة سحاب، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، محمد شاهين، وائل الفشني، أحمد سعد، وآخرون عدد من الأغاني الوطنية.

وقدم كورال من الشباب، بالتعاون بين إدارة الشئون المعنوية ووزارة الشباب والرياضة، جانب من الفقرات الغنائية بمناسبة يوم الشهيد.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "سيناء ملحمة التضحية والبناء".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.


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