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الرئيس السيسي: هنعمل معرض للحرب على الإرهاب

الخميس، 09 مارس 2023 01:31 م
الرئيس السيسي: هنعمل معرض للحرب على الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إقامة معرض لـ"الحرب على الإرهاب في سيناء" بجانب تنظيم الاحتفالية، قائلا: "مش بس الاحتفالية.. هنعمل معرض للحرب على الإرهاب.. هنوريكم.. الحاجات اللى كانت موجودة وبقيت.. بس مش قليل.. ده كتير أوي أوي من سلاح وذخائر وأجهزة اتصال.. وكل ما تعنيه معدات حرب". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "الموضوع مكنشي بسيط.. الناس متعودة يشوفوا الحرب التقليدية.. الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة.. العدو التقليدي انت عارفه وبتشوفوا وتتعامل معه وجه لوجه.. ده مستخبي وسطنا بلبسنا وحالنا.. يقوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري.. والناس تبقي موجوعة على ولادها ومستقبل بلدها".

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