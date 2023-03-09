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الرئيس السيسي: ما فيش إرهاب بيهد بلد على قلب رجل واحد

الخميس، 09 مارس 2023 01:23 م
الرئيس السيسي: ما فيش إرهاب بيهد بلد على قلب رجل واحد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المصريين، قائلا: "مهم قوى مش رسالة للمصريين الطيبين بس.. حتى الأشرار.. لما حصل الكلام من سنين كنا بنقول إن الكلام ده هينتهى ومفيش إرهاب بيهد بلد.. لو كانت البلد على قلب رجل واحد.. فيه مقدرات وتكلفة غير الأرواح بتتقدم من البلد، لكن أكيد اليوم هيجيي وفيه نهاية إللى إحنا كنا بنشوفه قبل عشر سنين".
 
أضاف الرئيس السيسى خلال احتفالية يوم الشهيد: " خلوني أكلمكم كشاهد عيان وهقول لكم علشان تعرفوا إن مفيش حاجة بتتعمل وليدة اللحظة.. ده فكر وخطة وترتيب وإجراءات بتتعمل علشان فى النهاية ندخل فى اللى إحنا دخلنا فيه العشر سنين اللى فاتت".
 
 

الرئيس السيسي

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السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الندوة التثقيفية يوم الشهيد

يوم الشهيد

القوات المسلحة



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