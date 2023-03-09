الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب تكلفت مليار جنيه شهريا

إبراهيم حسان

قال عبد الفتاح السيسي، إنه منذ توليه المسئولية كان أمامه خيارين، الأول أن يحمل المصريين الهم ويوقف كل الأعمال التي تشهدها الدولة حاليا، ويقوم بحشد إعلامي ضخم على كل الأمور الخاصة بالحرب على الإرهاب في سيناء.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالندوة الـ 37 للقوات المسلحة: "الحرب اللي هناك ماكنتش بسيطة، ولو جبنالكم الأفلام وهي موجودة على الإنترنت، هتشوفوا حجم الخسائر والدمار والخراب الذي تم والناس اللي ماتت.. أنا والله لولا رأفة بالمصريين أوريكم فيلم واحد، أنا متهيألي كل المصريين مش هيناموا لو أذعتلكم فيلم واحد عن اللي كانوا بيعملوه وده متصور، فكان عندي خيارين إني أشيلكم الهم علشان الحرب، ونحشد كل جهود الدولة للحرب ومفيش حاجة تانية، لكن لم نفعل هذا لأن الرأي الأول رأي السياسة، والشكل التاني الجري بكل همة وما أوتي من قدرة لإنهاء المشكلة وكمان بناء البلد التي كانت في ظروف صعبة جدا وتزايدت الأمور بأوضاع 2011 و2012 و2013".

وأكمل الرئيس: "إحنا خدنا الطريق التاني، أودلانا بيحاربوا هناك، والبلد بتحارب هنا في معركة تانية علشان الأمور، والحمد لله أنجزت هذه المهمة بنجاح، ولازم نكون ديما منتبهين وديما يفضل السلاح صاحي، أنا عمري ما اتكلمت في العلن كده وديما لما كنت بقول السلاح صاحي كان المسئولين عن الإعلام يشيلوها من المقطع لما تكون متسجلة، مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي".

وعن تكلفة الحرب على الإرهاب في سيناء، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان كل شهر مليار جنيه لمدة 90 شهر على الأقل".