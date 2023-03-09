الرئيس السيسى: الكتلة اللى اتشكلت فى سيناء قبل 2005 كانت محتاجة عمل عسكرى

روى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض كواليس مناقشة الوضع الأمني في سيناء منذ 200 – 2009 قائلا: "كنت نائب مدير المخابرات في 2009 فكنا بنعمل لقاءات لمناقشة الوضع الأمني في سيناء فكان اللقاءات بتتعمل وساعتها مدير المخابرات اللواء مراد موافي ، ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن ، كنا بناقش الوضع، وكنا شايفين إن خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة فى شمال سيناء عبارة عن مخازن الأسلحة والذخيرة والمفرقعات وأيضا بنية بشرية كبيرة للسيطرة".
أضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد: "كانوا ساعتها لو رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا من 2008 و 2009 كان ليهم أفلام وعروض كأنهم خارج الدولة ، وكان الكلام ساعتها إنه مشكلة كبيرة في سيناء والموجود هناك والكتلة اللى اتشكلت قبل 2005 بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير من الجيش والشرطة علشان تحل المسألة".
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