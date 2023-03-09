اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: الكتلة اللى اتشكلت فى سيناء قبل 2005 كانت محتاجة عمل عسكرى

الخميس، 09 مارس 2023 01:21 م
الرئيس السيسى: الكتلة اللى اتشكلت فى سيناء قبل 2005 كانت محتاجة عمل عسكرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
روى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض كواليس مناقشة الوضع الأمني في سيناء منذ 200 – 2009 قائلا: "كنت نائب مدير المخابرات في 2009 فكنا بنعمل لقاءات لمناقشة الوضع الأمني في سيناء فكان اللقاءات بتتعمل وساعتها مدير المخابرات اللواء مراد موافي ، ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن ، كنا بناقش الوضع، وكنا شايفين إن خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة فى شمال سيناء عبارة عن مخازن الأسلحة والذخيرة والمفرقعات وأيضا بنية بشرية كبيرة للسيطرة".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد: "كانوا ساعتها لو رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا من 2008 و 2009 كان ليهم أفلام وعروض كأنهم خارج الدولة ، وكان الكلام ساعتها إنه مشكلة كبيرة في سيناء والموجود هناك والكتلة اللى اتشكلت قبل 2005 بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير من الجيش والشرطة علشان تحل المسألة".
 

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الندوة التثقيفية يوم الشهيد

يوم الشهيد

القوات المسلحة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "ثمن كبير قوى اتدفع علشان البلد تبقى فى أمن وسلام"

الخميس، 09 مارس 2023 01:17 م

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء والمصابين من سيناء خلال الندوة التثقيفية

الخميس، 09 مارس 2023 01:08 م

والدة البطل الشهيد أحمد سمير توجه رسالة لابنها: يا نور عينى هديتك وصلت

الخميس، 09 مارس 2023 01:06 م

الرئيس السيسي يكرم مصابي العمليات الحربية خلال الندوة التثقيفية

الخميس، 09 مارس 2023 01:06 م

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد

الخميس، 09 مارس 2023 01:01 م

نجل الشهيد محمد الأكشر: ما شفتش بابا بس هو بطل وهكبر وأجيب حقه وأحقق حلم ماما

الخميس، 09 مارس 2023 01:01 م

أم الشهيد مقدم أمير عوض الله: بنفتخر إن احنا مصريين.. وولادنا كلهم فدا مصر

الخميس، 09 مارس 2023 12:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة