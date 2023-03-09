الرئيس السيسى: «إحنا بخير وسلام».. غدا على صفحات اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" «إحنا بخير وسلام»..الرئيس السيسى: لازم نخلى بالنا من البلد.. والخراب ما يتكررش تانى.. شهداؤنا وأسرهم دفعوا ثمن أمن واستقرار مصر وحمايتها من الخراب.. الرئيس يعلن إقامة معرض لـ«الحرب على الإرهاب فى سيناء» وتنظيم احتفالية.

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