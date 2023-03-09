وأضافت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الخميس/ - أن الغرب يتحدث عن استمرار الأزمة الأوكرانية لسنوات طويلة وهو ما يدل على الجهة المستفيدة من هذه الأزمة، مشيرة إلى أن الأمريكيين والبريطانيين يطالبون نظام كييف بالاستمرار بالقتال.



وأوضحت أن أوكرانيا غارقة في الديون ونظام كييف لا يحصل على شيء بالمجان، لافتة إلى أن الدين الأوكراني وصل إلى 111 مليار دولار، مضيفة أن نظام كييف يؤمن بالقيم النازية وذلك جزء من مشروع معاداة روسيا.



وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن الأوكرانيين يتبعون رغبات الغرب، وأنه تم جر بولندا للصراع هناك وإنشاء الفيلق البولندي ودعمه للسيطرة على أنشطة حكومية في أوكرانيا.