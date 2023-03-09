الجيزة: محور كمال عامر يختصر الرحلات من دائرى الوراق للمنيب لـ10 دقائق

كتبت - مرام محمد وفاطمة محفوظ - تصوير خالد كامل

أكدت محافظة الجيزة، أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المحاور المرورية التي ستسهم في تفتيت كافة الإختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة، مشيرة أن محور الفريق كمال عامر أحد أبرز المحاور المرورية الجديدة التي ستعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

وكشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحور الجديد يختصر الرحلات من دائرى الوراق للمنيب لـ10 دقائق، ويربط العديد من الشرايين الهامة التى تربط العديد من الكتل السكنية على مسار المحور مما يوفر حوالى 100 مليون جنيه استهلاك وقود سنويا، موضحة أن المحور الجديد يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، شهدوا اليوم الخميس، فعاليات بدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12كم، والتي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.