الجامعة العربية: وزراء الصحة العرب يناقشون مقترح مصر لإنشاء وكالة عربية للدواء

بيشوى رمزى

تعقد جامعة الدول العربية الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى المقرر انعقادهما يومى 13-14 مارس الجارى بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء الصحة العرب وعدد من رؤساء الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية بصفة مراقب.

وتنعقد أعمال هذه الدورة برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما ستنعقد أعمال المكتب التنفيذى للمجلس برئاسة جمهورية مصر العربية وبحضور الدول الأعضاء وهي: الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتى، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية.

ويناقش الاجتماع عدد من المواضيع الصحية الهامة فى مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربى للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربى لعام 2023، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربى الاسترشادى لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

كما سيتم الاطلاع على تقرير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتى المجلس العاديتين رقم (56) مارس 2022، ورقم (58) مارس 2023. وبحث عدد من المواضيع الصحية الأخرى ومن بينها: التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء فى المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف مايو 2023، التى من المقرر أن يلقيها معالى وزير الصحة بالجمهورية اليمنية.

وتناقش الاجتماعات إنشاء المركز العربى للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشرى (المقدم من الجمهورية الجزائرية)، وكذلك مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد)، المقدم من جمهورية مصر العربية، وإنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية والمقدم من الجمهورية الجزائرية، بالإضافة إلى اختيار محور الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب والذى تقرر أن يكون تحت مسمى "مقاربة صحة واحدة" وهو المقترح المقدم من المملكة المغربية، وتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية فى جيبوتى، واعتذار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الانضمام فى اللجنة الطبية المشكلة للتحقق من أسباب الوفاة داخل السجون الإسرائيلية.

كما تناقش بحث تفعيل اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء، والإطلاع على جهود المؤسسات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب وهى المركز العربى لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربى للاختصاصات الصحية، وفى مجال التعاون العربى الدولى سوف يتم مناقشة التحضير لمنتدى التعاون العربى الصينى فى المجال الصحى المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية هذا العام.