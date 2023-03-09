"التموين" تطرح كوبونات للحصول على السلع الغذائية من المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات سلعية بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وتم طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأن فئات الكوبونات 50 و100 و150 و200 و250 و300 جنيه للكوبون الواحد، يمكن للمواطن شراء أي كمية منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة، أو من معارض أهلا رمضان التى تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر، سيتم افتتاحه رسميًا بحضور الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد استكمال عمليات التجهيز به، كما أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل شركاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى شركات المطاحن والزيوت وشركتي الجملة العامة والمصرية، وشركة قها، وشركات المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، لافتا إلى أن إنشاء المعرض يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المعارض وصل إلى 455 معرضا منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 30%.
كوبونات للحصول على السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
كوبونات للحصول على السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
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