وأوضح الشيخ ناصر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم/الخميس/، أن ما يربط البحرين والولايات المتحدة من شراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات يستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين، مشيراً إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون من مستويات مُتقدمة تسهم في تحقيق المصالح المُشتركة.



وأشار الشيخ ناصر، إلى حرص بلاده على تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في كافة المجالات وخاصة العسكري والدفاعي منها، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.



وأوضح أنه تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا وخاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الدولي.



كما بحث الشيخ ناصر، في لقاءين منفصلين، مع باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وديريك تشوليت مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.