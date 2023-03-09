البابا تواضروس يكرم الطالب الحاصل على جائزة "لمحات عن الهند"

كتب: محمد الأحمدى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى أمس، الطالب مارك القس مارتيروس، الذى حصل مؤخرًا على الجائزة الأولى في مسابقة "لمحات عن الهند"، والتي أقامتها سفارة الهند في مصر في ديسمبر الماضي.

وكان "مارك" من ضمن 4600 مشارك من 431 مدرسة، وفاز بالجائزة عن رسم بورتريه للشاعر الهندي العالمي "طاغور"، وعباراته الشهيرة: "الحب هو الحقيقة الوحيدة".

وقدّم الطالب لوحة بورتريه من رسمه لقداسة البابا، ومدح قداسته تشجيع والديه لموهبته، كما تمنى له المزيد من النجاح، وقدم له لوحة فنية عن ملاك الرب.