البابا تواضروس عن "يوم الشهيد": "الشهيد قيمته رفيعة فى الأرض ومكانته كبيرة فى السماء"

كتب: محمد الأحمدى

تحدث قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى مفتتح عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى، عن يوم الشهيد الذى تحتفل به مصر، احتفاءً بشهداء الوطن في مختلف الأجيال.

وأكد قداسته أننا كشعب مدينون لكل الشهداء، لأن بدونهم لم تكن بلدنا لتعيش أو تنمو أو تُثمر، كما حيا كل أسرة قدمت شهيدًا على أرض مصر في مختلف المجالات، وقال إن الشهيد له قيمة رفيعة على الأرض وأيضًا له مكانة كبيرة فى السماء.

وجاء حديث قداسته فى هذا الصدد كما يلى:



"مصر تحتفل غدًا بيوم الشهيد، ويوم الشهيد هو يوم وطني ويوم مصري، نتذكر فيه كل شهداء الوطن في كل الأجيال، ونتذكر أن الشهيد هو إنسان قدم دمه فداءً لهذا الوطن، ولهذا كلنا كشعب مدينين لكل شهيد، والذي بدونه لم تكن بلدنا تعيش وتنمو وتُثمر وتكبر وتقوى، ويكون لها دور في مجتمع العالم كله، لذلك نحيي كل أسرة قدمت شهيد على أرض مصر في مجالات كثيرة جدًّا، ونعرف أن الشهيد له قيمة رفيعة على الأرض وأيضًا له مكانة كبيرة في السماء، ومصر تحتفل احتفالات كبيرة فى هذا اليوم، وهو تذكار سنوي لكي نتذكر عمل كل شهيد من أجل البلاد."