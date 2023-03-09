الانتهاء من تبليط عدد من الشوارع الداخلية بأحياء المنيا

كما تفقد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص أعمال تركيب أعمدة إنارة بطريق امتداد مكة الواصل إلى طريق مصر اسوان الزراعي، مؤكدا ًعلى تكثيف أعمال الإنارة العامة لإضاءة الطرق العامة وإنارة الشوارع الرئيسية والجانبية على مستوى المركز، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالتوازي مع أعمال الرصف حرصا منه على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عالية الجودة وحفاظا على سلامه المواطنين.

وفى سياق آخر، تابع رئيس المركز جهود الوحدة المحلية في تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، حيث نفذت حملة بقرية ابيوها لتجميل وزراعة الأشجار ، مشيرا ً إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في زراعة ورى الاشجار على مستوى القرى والتوابع لإضفاء المنظر الجمالي للطريق وللتعامل الامثل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ واستغلال الطاقة النظيفة و الصديقة للبيئة تحقيقا للصالح العام .