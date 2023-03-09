الاشتباكات المسلحة تجبر 20 ألف شخص على النزوح فى الكونغو

كتبت : هند المغربي

أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن أكثر من 20 ألف شخص قد نزحوا فى شمال كيفو، شرق الكونغو الديمقراطية، وسط الاشتباكات الأخيرة بين الجيش الكونغولى والجماعات المسلحة.

وأوضح المتحدث الأممى اضطر سكان منطقة كيبيريزى التى تبعد حوالى 120 كيلومترًا إلى الفرار بسبب القتال الدائر فى القرى المجاورة لافتا إلى أنه على مدار العام الماضى، تضرر أكثر من 800 ألف شخص من تجدد القتال بين القوات الكونغولية والجماعات المسلحة.

ودعا المتحدث الأممى جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنسانى الدولى، وحماية السكان المدنيين، وتأمين الوصول إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية.