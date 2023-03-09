الأقصر تستضيف معرض الملكة بمنتدى المرأة العالمى للفنون بمعبد حتشبسوت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت فعاليات "منتدى المرأة العالمى للفنون" فى دورته الثالثة، افتتاح معرض الملكة بمعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، ضمن، والذى تستضيفه مدينتا الغردقة والأقصر، خلال الفترة من 5 وحتى 12 مارس الجارى، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، بمشاركة 30 فنانة من 14 دولة أجنبية.

ويعد معرض الفن التشكيلى، الذى أقيم اليوم بمعبد الملكة حتشبسوت بالأقصر، لأول مرة فى التاريخ يقام معرض تشكيلى داخل أحد المعابد المصرية العريقة، حيث أقيم المعرض برؤية تشكيلية لأشهر ملكات مصر فى العصور المختلفة وطبقًا لتعليمات صارمة من المجلس الأعلى للآثار بالالتزام التام بشروط تم تحديدها للحفاظ على قدسية المكان وسلامة الموقع العظيم.

وشهدت فعاليات "منتدى المرأة العالمى للفنون" فى دورته الثالثة، ورشة رسم للفنانات المشاركات بكورنيش الأقصر أمام معبد الأقصر، فى حضور عدد كبير من السائحين الأجانب، حيث يشهد "منتدى المرأة العالمى للفنون" برنامج سياحى للفنانات فى الغردقة والأقصر لتسليط الضوء على السياحة التشكيلية بزيارة معالم مصر السياحية المميزة من المعابد والآثار بالأقصر وشواطئ البحر الأحمر بالغردقة وزيارة الأهرامات، وقدم الفنانات المشاركات فى المنتدى أعمال فنية مختلفة، لاقت إعجاب السائحين فى محافظة الأقصر، والتقط الزائرين صورًا تذكارية مع الفنانات.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، إن المنتدى يضم ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، وذلك برعاية وزارة السياحة، وتنظيم أوستراكا للفنون، بمشاركة 30 فنانة من 14 دولة أجنبية، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 11 مارس المقبل، بمشاركة الفنانات المشاركات، وافتتاح معرض حتشبسوت بأحد الفنادق الكبرى بالممشى السياحى بالغردقة، مشيرًا إلى أن فعاليات "منتدى المرأة العالمى للفنون" فى دورته الثالثة بالغردقة بدأت بوصول الوفود المشاركة من "مصر، والسعودية، وإيطاليا، وروسيا، وأوكرانيا، والأردن، ولبنان، وتونس، ولاتفيا وكوسوفو، ومقدونيا، وألمانيا، وصربيا، وبوليفيا، واليونان، وتتارستان"، وبدأت الفعاليات من مدينة الغردقة وانتقلت إلى الأقصر، ومن المقرر أن تختتم الفعاليات فى مدينة الغردقة مرة أخرى.

وأكد "حميدة"، أن "منتدى المرأة العالمى للفنون"، فى دورته الثالثة، هو منتدى دولى يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعى، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر، وتنظيم أوستراكا للفنون"، مشيرًا إلى أن المنتدى أرسل رسالة سلام وحب عن طريق الفنون للعالم من أرض الغردقة وبمشاركة فنانين من روسيا وأوكرانيا.