افتتاح معرض "أهلا رمضان" بقرية الشيخ والى بالوادى الجديد بتخفيضات على السلع.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

افتتح المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة ب محافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس معرض "أهلا رمضان"، بقرية الشيخ والى التابعة للمركز، تخفيفا علي المواطنين من غلاء الأسعار، ودعما للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك بحضور محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقري المعصرة، وخالد ترك مدير إدارة الشباب والرياضة بالداخلة، وأحمد محمود حسنين مدير إدارة الداخلة التعليمية بالداخلة، وأيمن حنفى مسئول الاتصال السياسى بتعليم الداخلة.

وجرى تجهيز المعرض بمقر مركز شباب قرية الشيخ والى تحت إشراف عايدة محمد عوض صاحبة الفكرة والمشرفة على تجهيزات المعرض بدعم الحاج محمد منصور عمدة الشيخ والى، والحاج منصور شاذلى عمدة الجديدة والمهندس أحمد صالح رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ والى، والقيادات التنفيذية والشعبية بالقرية.

وتضمن المعرض تنوعاً كبيراً فى المعروض من السلع بنسبة تخفيض كبيرة عن أسعار السوق بنا يعادل 40%ومن السلع المخفضة تم عرض "سلع غذائية – خضروات – منتجات غذائية محلية" تمر – مشمش – ملوخية – مخللات – عيش شمسى"– أدوات منزلية ومفروشات – ملابس أطفال – رجالي – حريمي – أحذية – خردوات – لعب أطفال"، والتى شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين عليها.