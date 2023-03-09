اعرف معدلات تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بأسيوط بتكلفة 1.3 مليار جنيه

أسيوط-هيثم البدرى

ارتفعت معدلات التنفيذ اليومية للمشروع القومي لتبطين الترع، واحتلت محافظة أسيوط المركز الأول على مستوى الجمهورية للحفاظ على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه للزارعة، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات واستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث، وفي هذه النقاط نوضح مراحل التنفيذ

1- يجرى العمل فى المرحلة الأولى للمشروع القومى لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة باجمالى اطوال تم تنفيذها بلغت 509 .245 كم

2- يجرى تنفيذ 406.755 كم وتستهدف 108 ترعة

3- سيتم نهود الأطوال بنهاية 21 / 11 / 2023

4-بلغت القيمة الإجمالية لتكلفة المشروع حتي الآن مليار و314 مليون جنيه بتمويل من وزارة الرى والمحافظة

5- يتم التغطية والتطوير تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية

6- المرحلة الثانية من المشروع القومي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2.5 مليار جنيه تبدأ من يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات

7- رى أسيوط حصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى معدلات تنفيذ الاعمال اليومية بالمشروع القومى لتبطين الترع