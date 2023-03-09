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اعرف مطالع ومنازل محور كمال عامر بالجيزة.. يربط الدائرى شمالا وجنوبا

الخميس، 09 مارس 2023 11:55 ص
اعرف مطالع ومنازل محور كمال عامر بالجيزة.. يربط الدائرى شمالا وجنوبا محور كمال عامر
كتبت - مرام محمد وفاطمة محفوظ - تصوير خالد كامل

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افتتح، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الجديد بمحافظة الجيزة، في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33 - 65.5)م، والتي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ويمتد المحور من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية مطالع ومنازل محور الفريق كمال عامر الجديد.

أولا: المطالع والمنازل التي تم الانتهاء من تنفيذها

-مطلع منزل من وإلى جامعة الدول العربية

 

-مطلع ومنزل من وإلى أرض اللواء

 

-مطلع ومنزل بجوار محطة قطارات بشتيل

 

-مطلع ومنزل من وإلى ترعة الزمر بالعمرانية

 

ثانيا: المطالع والمنازل الجاري تنفيذها

 

-مطلع ومنزل من وإلى ناهيا

 

-مطلع ومنزل من وإلى جامعة القاهرة

 

-مطلع ومنزل من وإلى المنيب

 

جدير بالذكر، أن 5 شركات مقاولات وطنية شاركت فى تنفيذ محور الفريق كمال عامر الحر، وتم استخدام نحو 250 ألف طن حديد تسليح، و20 ألف طن باكيات معدنية، و600 ألف م3 خرسانة، وتم تنفيذ مليون متر مسطح أعمال أسفلتية، وشهد المشروع تحديث وإحلال حوالى 15 كم شبكات مرافق، إضافة إلى إجراء التنسيقات اللازمة للعمل فى المسافة المتداخلة من المحور مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المحيطة بالمحور، وتوفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع.


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