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اعتماد برنامج إعداد معلم الإنجليزية بتربية بنها من هيئة ضمان جودة التعليم

الخميس، 09 مارس 2023 09:50 ص
اعتماد برنامج إعداد معلم الإنجليزية بتربية بنها من هيئة ضمان جودة التعليم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اعتماد برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية بكلية التربية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، ليرتفع عدد البرامج المعتمدة بالكلية إلى 4 برامج.

ووجه الدكتور جمال سوسة، التهنئة للدكتور مجدي الشحات عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبد الحق عميدة الكلية السابق، كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وكل منسوبي الكلية علي دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامج.

من جانبه قال الدكتور مجدي الشحات عميد الكلية، إن البرامج التي تم اعتمادها هي برنامج إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبرنامج إعداد معلم التاريخ، وبرنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع، وبرنامج اعداد معلم اللغة الإنجليزية.

ووجه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة لكلية التربية لاعتماد البرامج التعليمية بالكلية.

 

 

 


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