اعترافات 6 أشخاص نقبوا عن الآثار داخل عقار بالقاهرة: حفرنا بعمق 7 أمتار

كتب سليم على

أدلى 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة السيدة زينب أمام النيابة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية مؤكدين أنهم اتفقوا على التنقيب داخل عقار يملكه أحد المتهمين وحفروا بعمق يصل الى 7 أمتار للوصول الى كنز يعدما اخبرهم دجال بوجود آثار اسفل العقار.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت الداخلية نجحت في ضبط ستة أشخاص بالقاهرة أثناء قيامهم بالحفر خلسة بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (عدد 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" من بينهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه "مستأجر لأحدهم" وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر وعمق 7 متر وأدوات التنقيب بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.