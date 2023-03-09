اليوم السابع
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اعترافات سيدة تسرق المواطنين بالجمالية: ارتكبت 3 جرائم سابقة بأسلوب النشل

الخميس، 09 مارس 2023 09:00 ص
اعترافات سيدة تسرق المواطنين بالجمالية: ارتكبت 3 جرائم سابقة بأسلوب النشل محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمة بسرقة المواطنين بأسلوب النشل فى منطقة الجمالية، أقرت بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأنّ المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة. 
 
 كان قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة،  تمكن من ضبط إحدى السيدات «لها معلومات جنائية» ومقيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها مبلغ مالي، وحافظة نقود، وهاتف محمول، مجهولة المصدر.
 
 
وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب النشل ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
 
 

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