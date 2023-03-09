استمرار البحث عن المفقودين فى حادث غرق مركب بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل فرق الإنقاذ النهرى بأسوان، جهودها لليوم الرابع على التوالى فى البحث عن باقى المفقودين فى حادث غرق مركب صغير "قارب" فى مياه النيل بنطاق قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

ونجحت جهود البحث فى انتشال جثتين حتى الآن، أحدهما لطفل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات ويدعى "نعمان عبد الرحمن فتحى"، بعد أن تم العثور على جثته طافية على مياه النيل بالقرب من قرية العطوانى بمركز إدفو، كما تم انتشال جثة لشخص يدعى محمد عبد القادر رمضان، 36 سنة، بعد أن تم العثور عليه بالقرب من موقع حادث الغرق، وجارى البحث عن باقى المفقودين وعددهم 4 أشخاص بينهم طفل صغير.

وشهدت محافظة أسوان، مساء الاثنين الماضى، حادث غرق مركب "قارب" فى نهر النيل، وذلك بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة بالقرب من مدينة كلابشة، بالتزامن مع الطقس السيئ، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لانتشال 6 مفقودين تعرضوا للغرق خلال الحادث، وتبين أن الستة هم: أشرف فتحى الزاكى، 35 سنة، ونجله حسن، 5 سنوات، وعمرو حسن محمد، 35 سنة، من قرية أمبركاب، وعبد الرحمن فتحى، 30 سنة، ونجله نعمان، 3 سنوات، ومحمد عبد القادر، 36 سنة.

وقرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل غرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لمتابعة الجهود المبذولة لانتشال المفقودين الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق أثناء استقلالهم لمركب بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة.