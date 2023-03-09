ارتفاع ضحايا حادث قتل زوج لأسرته فى الإسكندرية لـ8 بعد وفاة نجله الأصغر

الإسكندرية أسماء على بدر

لفظ طفل مصرعه منذ قليل وهو الضحية الثامنة فى حادث قتل زوج لأسرته بالإسكندرية بسبب خلافات زوجية بعد قتله زوجته ووالدها ووالدتها وأبناؤه فى حادث مأساوى بمنطقة ابو سليمان شرق الإسكندرية.

تباشر نيابة ثان الرمل بالإسكندرية التحقيقات حول قتل زوج لـ7 من أفراد اسرته بسبب مشاكل زوجية بينهم بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الجريمة بسبب ضغط أهل زوجته عليه ومشاكل زوجية استمرت لفترة طويلة وفى لحظة قرر أن يتخلص منهم بإطلاق حوالى 30 طلقة نارية ليلفظوا أنفاسهم الأخيرة ولم يتبق سوى نجله فقط.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ودفن الجثامين وتسليمهم لذويهم بعد توقيع الطب الشرعى ومعاينة النيابة.

وجاءت المعاينه الاولية بوجود طلقات نارية متفرقة فى الرأس والرقبة والصدر والقلب للمجنى عليهم مما أدت إلى تهتك ونزيف حاد.

شهدت منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية حيث أطلق شخص النار بشكل عشوائى على أولاده وزوجته، وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالى منطقة أبو سليمان، بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، وتبين أن الشخص المذكور أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة والأبناء ووالد الزوجة وشقيقها، وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة.

وقال شهود عيان إن سبب الحادث هى خلافات زوجية وتدخلت أسرة المجنى عليها ولم يحدث توافق فقرر انهاء حياتهم ورفضت الزوجة الصلح بينهم وحدثت مشاجرة اثناء الجلسة فأنهى حياه 7 من المتواجدين فى مكان الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، وفرضت قوات الأمن كردون حول المنزل، وقررت النيابة ندب فريق من البحث الجنائى للمعاينة ورفع البصمات وكشف تفاصيل الحادث.