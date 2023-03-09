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إصابة 3 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق الفيوم

الخميس، 09 مارس 2023 12:43 م
إصابة 3 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق الفيوم حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى طريق الفيوم الصحراوي، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

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