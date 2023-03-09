إصابة 3 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق الفيوم

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى طريق الفيوم الصحراوي، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .