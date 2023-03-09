أمهات شهداء مثلث القيادة: فخر لنا أننا أمهات شهداء.. وبنمشى مرفوعين الرأس

إبراهيم حسان

وجهت أمهات شهداء مثلث القيادة رسالة مؤثرة خلال كلمة لهن بالندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، مفادها: "فخر لنا أننا أمهات شهداء، ونحن نمشي مرفوعين الرأس بين الناس بعد شهادتهم".

قالت والدة الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، في حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدنيا مش مستاهله.. طولها زي عرضها.. أهم حاجة النهاية.. هما نالوا الشهادة وكرمونا في الدنيا وفي الآخرة.. وفخر ليا عندي شهدين وأنا مستعدة للشهادة والله".

تابعت والدة الشهيد البطل مصطفى حجاجي: "هما طلبوها يا ريس وربنا حققها لهم.. واحد قادم إلى سيناء شهيد، والتاني كتب لي في الأجندة نفسي في الشهادة، وربنا نولهاله دفاعا عن الوطن علشان نعيش في أمان واستقرار".

ودار حديث ودي بين أمهات الشهداء، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طلب التقاط صورة تذكارية معهن، وقالت أمهات الشهداء للرئيس السيسي: "أهم حاجة الأمان.. وإحنا في أمان بفضل ربنا وبفضلك، وإن شاء الله مصر بخير ديما.. ذكرت في القرآن يا ريس".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

الرئيس ومصر وجيشها وأمنها يجعلهم بأمان واستقرار وانا والدتك صعيدية وفخر لينا إن أولادي التحقوا بالقوات المسلحة وكانوا شهداء الفراق صعب ولكن ضمنت انا وهما الاخرة- بنتكلم بالفخر والشهادة وهما نالوا أعظم منزلة عند الله مع الصديقين والنبيين والشهداء – القوات المسلحة مش بتنسى أسر أبنائها الشهداء

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.