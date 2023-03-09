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أمانى الفولى بنت المنيا عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية

الخميس، 09 مارس 2023 03:00 ص
أمانى الفولى بنت المنيا عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أمانى الفولى من مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، تخرجت فى كلية الزراعة عام 2018، حصلت على الماجستير وتقوم بتحضير الدكتوراه فى مجال النباتات الطبية والعطرية، وقد حصلت على العديد من الجوائز منها أفضل مشروع بمحافظة المنيا وأفضل مشروع للنباتات الطبية والعطرية فى مهرجان الفيوم، والتكريم الأبرز هو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها خلال زيارته لمحافظة المنيا لافتتاح مشروعات حياة كريمة.

وقالت أمانى بدأت فكرة المشروع منذ دخولى كلية الزراعة، وكان لدى الإرادة لعمل منتجات من النباتات الطبية والعطرية لخدمة المجتمع خاصة فى ظل الأمراض التى تدفع المريض لتناول عقاقير بها كمية كبيرة من المواد الكيمائية، والذى يؤثر على الحالة الصحية على المدى البعيد، فكنت أفكر دائمًا فى استخدام تلك النباتات فى علاج الأمراض لكن فى البداية لم أكن أعرف الطريق إلى ذلك.

وأضافت أمانى مع ظهور كورونا فى بدايتها كان الجميع يبحث عن شىء يرفع المناعة، فى ذلك الوقت كنت أعمل على نبات المورينجا والذى أثبت أن له قيمة كبيرة فى رفع المناعة لدى الإنسان، وبالفعل حصلت على نتيجة جيدة فى ذلك وبدأت التوسع فى ذلك مع أصحابى وأطالبهم بشرب ذلك النبات.

ولفتت إلى أن المشروع الخاص بى عبارة عن صفحة على فيس بوك أقوم بنشر الفكرة والتواصل مع العملاء من خلال تلك الصفحة، وقد قمت بعمل شاى من نبات المورينجا وكذلك البسكوت، وهذا هو الاختلاف فى المشروعات الأخرى أن تقدم البسكويت من النباتات الطبية والعطرية وهذا يكون أكثر أمانا وطببعيا بدرجة كبيرة عن البسكوت العادى، كذلك تمكنت من عمل مستخلص من نبات المورينجا لتغذية الزراعات والنتائج الاولية مميزة جدًا، وأتمنى أن صل لزراعة ذلك النبات وإنشاء مصنع لتصنيع العديد من المنتجات الزراعية من خلال ذلك المصنع.

وعن تكريم الرئيس السيسى قالت أمانى لم أكن أصدق ذلك، وكان لقاء الرئيس بالنسبة لى حلما تمنيته كثيرًا، والآن تحقق، فقد كنت أشعر أننى أقف بجانب أبى أثناء التكريم، وهذا التكريم بالنسبة لى هو الأعظم فى حياتى الماضية والمقبلة.

أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (1)
أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (1)

 

أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (2)
أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (2)

 

أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (3)
أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (3)

 

أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (4)
أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (4)

 

أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (5)
أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (5)

 

أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (6)
أمانى عملت البسكويت من النباتات الطبية والعطرية بالمنيا (6)

 

 

 


ابوقرقاص

النباتات الطبية والعطرية

تكريم الرئيس

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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