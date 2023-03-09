أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 9-3-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاء والتجارة والاستيراد، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.065 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 364.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.3%، والعرب على 7.17%، واستحوذت المؤسسات على 34.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، 14.4 ألف جنيه، 222.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 56.2 مليون جنيه، 130.2 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 16454 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 19401 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 6783 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 31 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 28.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.93%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 55.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.68%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 11.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 4.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.55%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 12.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.17%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.444 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.13%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.20%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 43.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.72%.